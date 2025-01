Ladri negli spogliatoi del PalaBetti. Rubati un portafoglio e dei borsoni

Castelfiorentino, 11 gennaio 2025 – “I responsabili sapevano quando agire, perché sono entrati quando il portone era giocoforza aperto in virtù del cambio fra la prima squadra e i giocatori della Promozione. Non è la prima volta che succede e finora avevamo preferito non sporgere denuncia, però episodi del genere stanno iniziando a verificarsi con una certa frequenza”. Samuele Manetti, allenatore della prima squadra dell’ABC Castelfiorentino, non ha nascosto l’amarezza per l’atto predatorio subìto da alcuni tesserati due giorni fa, con i ladri che si sono introdotti negli spogliatoi del PalaBetti di viale Roosevelt durante gli allenamenti e hanno portato via un portafoglio ed alcuni borsoni (un paio dei quali abbandonati a poca distanza): un bottino di qualche centinaia di euro. A quanto fatto sapere dalla società, il tesserato vittima del furto del portafogli ha provveduto a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. I principali sospettati, stando a quanto ricostruito, sarebbero alcuni giovani che avrebbero agito spinti più dalla volontà di sfidarsi nel compiere una “goliardata” di pessimo gusto più che un furto vero e proprio. Avrebbero agito intorno alle 21 sfruttando la confusione generata dal cambio. E a quel punto, mentre i giocatori erano intenti ad allenarsi, avrebbero passato al setaccio gli spogliatoi.

Dopo aver arraffato alcune borse da allenamenti ed il portafogli, sarebbero scappati dopo essersi accorti dell’arrivo di un tesserato il quale si era forse reso conto di come qualcosa non quadrasse. Quando anche il resto della squadra ha raggiunto i locali, era però troppo tardi: non rimaneva che avvertire le forze dell’ordine. Già in passato, come detto a seguito di altri “raid”, era sparito del materiale tecnico come pantaloncini o casacche. “Il passaggio di qualche volante in più potrebbe ridurre queste problematiche?– ha concluso Manetti - sinceramente non lo so, può essere”. E l’amministrazione comunale ha fatto sapere di essersi confrontata con la dirigenza, per individuare un piano d’azione. “Ci sono state due segnalazioni di recente che stavamo trattando con la società. Si parla di atti vandalici più che di furti, ma che in ogni caso iniziano ad essere frequenti – ha detto il sindaco Francesca Giannì - con la società sportiva, la polizia municipale e le forze dell’ordine abbiamo approntato una serie di azioni coordinate, per inquadrare il fenomeno ed agire per arginarlo”.