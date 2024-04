Rubano in pizzeria e scappano con il registratore di cassa: denunciati

Empoli (Firenze), 8 aprile 2024 – Sfondano la porta di una pizzeria e poi scappano con il registratore di cassa. Il curioso furto è avvenuto alle prime ore dell’alba di ieri, domenica 7 aprile. Ad accorgersi del fatto sono stati alcuni vicini, svegliati bruscamente da dei forti rumori provenienti dalla strada: qualcuno aveva spaccato la porta del locale di via Chiarugi e un uomo e una donna, una volta usciti dall’interno del locale, si stavano allontanando con un voluminoso registratore di cassa sottobraccio.

Immediato l’intervento della polizia: le volanti del commissariato di Empoli si sono messe subito sulle tracce della coppia in fuga. A seguito delle ricerche gli agenti hanno rintracciato lungo l’argine del fiume cittadino un 31enne di origine straniera e una donna italiana di 32 anni. La refurtiva è stata invece recuperata, completamente intatta, in zona. Al momento i due sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.

Sempre ad Empoli, il giorno precedente, un uomo avrebbe cercato di scappare senza pagare la spesa al supermercato, ma per fare questo avrebbe spinto violentemente l’addetto alla sicurezza contro il nastro trasportatore della cassa, tanto da spostarla. L’episodio è successo sabato sera in un centro commerciale di via Toscoromagnola dove, anche in questo caso, è subito intervenuta la polizia. Con l’accusa di rapina impropria, gli agenti del commissariato empolese hanno arrestato un cittadino nigeriano di 37 anni.