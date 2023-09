Derubate mentre si allenano, furto nello spogliatoio femminile. Poi i ladri fanno spesa con la ‘carta’

Castelfiorentino, 3 settembre 2023 – Qualcuno si è introdotto furtivamente nello spogliatoio femminile, ha rubato quello che di maggior valore era alla sua portato ed è uscito indisturbato.

Un episodio che non si era mai visto al Palagilardetti di Castelfiorentino e che ha lasciato turbate sia le atlete che la dirigenza della società locale di basket. Il brutto episodio si è verificato giovedì durante un allenamento serale.

Mentre le giocatrici erano in campo sono stati portati via uno smartphone, una felpa, un paio di scarpe di marca e anche il portafoglio di una delle cestiste con documenti e carta di credito. L’amara scoperta è stata fatta alla fine della sessione di allenamento, quando le ragazze sono rientrate negli spogliatoi.

Oltre al furto di oggetti di valore, una delle vittime ha subìto un ulteriore danno. In quel poco lasso di tempo con la sua carta di credito erano stati fatti acquisti, come risulta dall’estratto conto. In particolare chi ne era venuto in possesso aveva effettuato compere alla macchinetta automatica di un tabaccaio del centro di Castelfiorentino e in un minimarket della cittadina valdelsana.

«Un episodio davvero spiacevole – commenta Bruno Gazzarini, dirigente dell’Abc Castelfiorentino – Sono dirigente dell’Abc dal 2010 e in tutti questi anni non era mai successa una cosa del genere e questo forse ha indotto ad abbassare un po’ l’attenzione.

Abbiamo affisso dei cartelli e ci raccomandiamo sempre alle atlete di non lasciare oggetti di valore negli spogliatoi ma di portali al campo di allenamento. Questo fatto è sicuramente una violazione della privacy che ci induce ad un maggior controllo su chi entra e chi esce dall’impianto. L’episodio – aggiunge Gazzarrini – è anche più allarmante perchè si è verificato in uno spogliatoio femminile, dove potevano esserci le ragazze che si stavano cambiando".

La vittima ha sporto denuncia ai carabinieri. I militari stanno indagando per cercare di individuare il responsabile o i responsabili del fatto.

