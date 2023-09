Furto negli spogliatoi. Via portafogli e cellulari. Allenamento con beffa al centro di Monteboro

di Simone Cioni

Iniziata come una qualunque serata di allenamento, quella di giovedì sera presso il Centro Sportivo di Monteboro, per giocatori e staff tecnico del Monterappoli si è invece conclusa con un’amara sorpresa. Al ritorno negli spogliatoi dopo la seduta di allenamento in vista della partita di domani del campionato di Seconda Categoria, infatti, diversi giocatori ed il vice allenatore si sono accorti di essere stati ’alleggeriti’ di portafogli e cellulari. "Poco prima di iniziare ad allenarci il nostro secondo portiere è tornato negli spogliatoi a prendere i guanti che si era dimenticato in borsa – racconta proprio il collaboratore di mister Banchelli, Andrea Vegni – e quando è rientrato in campo ci ha avvertito di aver trovato la porta aperta dello spogliatoio e di aver pensato lui a richiuderla a chiave. Sul momento non ci siamo preoccupati e non abbiamo dato peso alla cosa, probabilmente l’ultimo che era arrivato si era dimenticato di chiudere come facciamo sempre, ma si trattava di pochi minuti prima".

"Quando, però, intorno alle 22.45 siamo rientrati negli spogliatoi per fine allenamento alcuni di noi ci siamo accorti che non avevamo più portafogli, cellulari o chiavi dell’auto – insiste Vegni –. Seppur amareggiati ci siamo fatti la doccia e al momento di lasciare l’impianto un ragazzo che stava aspettando di essere ’recuperato’, visto che gli avevano appena rubato le chiavi dell’auto, le ha ritrovate nel campo adiacente la strada che dalla via principale di Monteboro porta all’impianto sportivo, insieme al proprio cellulare e ad alcuni portafogli senza contanti, tra i quali anche il mio, dove mancava invece la patente".

I malviventi che si sono introdotti negli spogliatoi, quindi, potrebbero aver fatto alcune decine di metri per allontanarsi dalla struttura e vedere cosa erano riusciti a portar via, dando la priorità ai contanti magari per paura di poter essere rintracciati con gli apparecchi dotati di gps come i cellulari. "Dopo la partita persa a tavolino per la scarsa illuminazione di domenica scorsa, quindi, ora anche questa disavventura – conclude Vegni – Diciamo che quest’anno, per utilizzare un eufemismo, Monteboro non ci sta portando troppa fortuna. Per il furto subito, comunque, abbiamo tutti sporto regolare denuncia. Nell’area ci sono istallate anche le telecamere, speriamo bene".