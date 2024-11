Sorpresa a rubare in un supermercato, arrestata una donna di 60 anni

Empoli (Firenze), 2 novembre 2024 – Una donna di 60 anni è stata sorpresa a rubare dai carabinieri all’interno del supermercato Coop di Empoli in via Sanzio. La signora, originaria della provincia di Pisa, è stata arrestata per furto aggravato.

L’allarme è stato dato dal personale addetto alla vigilanza dell'esercizio commerciale, che aveva segnalato una cliente che, dopo aver varcato le uscite, cercava di allontanarsi senza pagare. I militari, giunti sul posto e identificata la donna, hanno accertato la presenza nella borsa della donna di alcuni beni che aveva asportato, per un totale di oltre 80 euro, tra cui una bottiglia di alcol etilico, una di acqua tonica ed un libro.

La donna è stata quindi arrestata in flagranza di reato per furto aggravato.