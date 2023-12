Furto allo stadio. Rubati oggetti per duemila euro

Furto al Castellani. Ma stavolta le battute di qualche tifoso per presunti torti arbitrali non c’entrano niente. I ladri si sono introdotti allo stadio quando l’impianto era vuoto, scassinando una porta d’ingresso dei locali tecnici che si trovano nel settore Maratona. Una volta all’interno, hanno asportato varie apparecchiature tra cui switch e firewall, per un valore commerciale di circa duemila euro. Non è chiaro se i banditi siano entrati in azione nel cuore della notte oppure all’alba. Ad accorgersi dell’accaduto, ieri mattina intorno alle 9.30, è stato il responsabile dello stadio che ha subito avvertito i carabinieri della compagnia di Empoli che sono intervenuti per effettuare un sopralluogo. Il furto degli apparecchi potrebbe causare problemi alla connessione internet dell’impianto e potrebbe intaccare anche il regolare funzionamento dei tornelli all’ingresso. Per fortuna l’Empoli oggi giocherà in trasferta a Genoa, se la partita si fosse giocata in casa i disagi sarebbero stati sicuramente maggiori. Le indagini dei carabinieri sono in corso.