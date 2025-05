Funicolare e percorsi alternativi: "Itinerario ridisegnato con Google"

Terra di Valdelsa aveva ovviato alla chiusura anticipata della funicolare nel pomeriggio della scorsa Pasqua offrendo ai turisti un servizio di cortesia, con i consiglieri dell’associazione che avevano accompagnato direttamente i turisti a Certaldo Alto per ovviare all’inconveniente. E nei giorni scorsi, gli esponenti della formazione che annovera esercenti e titolari di strutture ricettive sono riusciti a ottenere da Google una correzione sull’applicazione Maps, che segnalava un percorso particolarmente impervio per chiunque decidesse di raggiungere il centro storico in auto. Sono le ultime iniziative dell’associazione presieduta da Elisabetta Bardi, che già in occasione delle scorse festività pasquali aveva lanciato un appello all’amministrazione comunale ed agli operatori chiedendo una maggior attenzione alla funicolare, evitando il ripetersi dell’inconveniente.

"Sono state decine e decine le persone che lo scorso 20 aprile arrivate davanti all’ingresso della funicolare per salire a Certaldo Alto, soprattutto in occasione del pranzo pasquale. Sono rimaste spiazzate e in taluni casi anche molto adirate da tale sorpresa – ha ricordato – la nostra associazione ha promosso un servizio di cortesia nel tentativo di arginare il disagio e offrire valide e concrete risposte di fronte al problema. Abbiamo accompagnato personalmente i turisti a destinazione, per risolvere questa problematica. Ma alla luce di quanto accaduto e certi delle capacità e potenzialità turistiche di Certaldo, crediamo sia opportuno che operatori, amministratori ed organi di competenza facciano le dovute valutazioni di natura politica, strategica e autorizzativa, affinché queste circostanze e disagi non debbano ripetersi".

Sino al 15 ottobre, stando all’orario pubblicato sul sito la funicolare sarà fruibile dalle ore 7.30 all’una. C’è poi una curiosità che riguarda Google Maps, che segnalava come percorso più breve per raggiungere il borgo in auto o in moto quello che passa da via Costa Alberti. E a seguito delle segnalazioni inoltrate da Terra di Siena, il tragitto è stato corretto pochi giorni fa. "L’ulteriore aggiornamento di Google Maps suggerito dalla nostra Associazione impedirà di ’intrappolare’ i turisti che tentavano di arrivare in Certaldo Alto tramite l’improbabile accesso di Costa Alberti – ha concluso Bardi –: i navigatori indicano correttamente che per arrivare a Certaldo Alto l’unico percorso transitabile in auto è tramite la strada panoramica".