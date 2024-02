Fumogeno e petardi al Castellani. Daspo per un tifoso dell’Empoli

La questura di Firenze ha emesso due Daspo a carico di altrettanti tifosi, a seguito di quanto accaduto durante la partita di Serie A fra Empoli e Genoa che si è svolta lo scorso 3 febbraio al Castellani. Secondo quanto ricostruito, quel giorno, intorno alle 15, sia nel settore Maratona che nella Curva Sud, sarebbero stati accesi petardi e fumogeni. E la polizia, dai controlli effettuati anche con il supporto delle telecamere, hanno identificato i presunti autori del gesto: si tratterebbe di un 50enne tifoso genoano e un 35enne empolese. Secondo quanto emerso, il primo avrebbe acceso e tenuto in mano un fumogeno colorato e non potrà più entrare allo stadio per un anno. Il secondo avrebbe acceso un fumogeno e lanciato due petardi sulla pista d’atletica interna al campo, a poca distanza dalla posizione del raccattapalle. Motivo per il quale gli è stato disposto nei suoi confronti un Daspo di due anni. Provvedimenti, quelli firmati dal questore Maurizio Auriemma, che si aggiungono a quelli disposti pochi giorni fa a carico di quattro ultras della Lazio, a seguito del match di campionato Empoli-Lazio disputato lo scorso 22 dicembre. In quel caso, i quattro sono stati accusati di aver acceso torce colorate e petardi, gettando poi il tutto sulla pista.