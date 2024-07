Fucecchio sceglie Orsucci. Verdiani arriva a Certaldo

Il Fucecchio alza il muro difensivo. In un reparto già forte dei confermati Lecceti e Ghelardoni, oltre al jolly Arapi, il club del presidente Luca Lazzeri va ad inserire pure Tommaso Orsucci. Giocatore giovane (classe 2002), ma con già diverse esperienze importanti alle spalle e soprattutto fucecchiese. Insomma, un’operazione in pieno stile Fucecchio che anche in vista del prossimo campionato di Eccellenza non snatura la propria politica di puntare sui giovani, meglio se del paese o cresciuti nel settore giovanile bianconero. Orsucci, arrivato fino alla Primavera con il Pisa e il Pontedera, proviene dal Certaldo dove nelle ultime tre stagione ha disputato due campionati di Eccellenza e uno di Serie D. Alla sua stagione d’esordio con la maglia viola colleziona 20 presenze e un gol, bissandole l’anno successivo quando vince la fase regionale della Coppa Italia Eccellenza e arriva fino alle semifinali di quella nazionale (suo il gol che permette al Certaldo di espugnare all’andata il campo del quotato Cast Brescia). L’anno scorso invece gioca 16 partite nel massimo campionato dilettantistico, dove il Certaldo non riesce però nell’impresa di salvarsi. E adesso l’avventura fucecchiese.

Lo stesso Certaldo prosegue il lavoro di costruzione della propria rosa per l’Eccellenza 2024-‘25, di cui non faranno parte il portiere Fontanelli e i centrocampisti Bouhamed e Zanaj (al Valentino Mazzola dell’ex diesse Manganiello), il difensore Bassano (al Ghiviborgo) e l’altro centrale difensivo Razzanelli (al San Miniato Basso), oltre all’attaccante Gozzerini su cui c’è il Fiorenzuola. L’ultimo innesto, in ordine di tempo, ha il nome di Samuele Verdiani. Per il difensore classe 2001, che ha esordito con i grandi nell’Eccellenza 2018-‘19 col Poggibonsi, si tratta di un ritorno: ha già vestito la maglia viola nel vittorioso campionato di Promozione 2019-‘20. Nelle ultime tre stagioni ha collezionato 52 presenze e 3 gol tra Eccellenza e Promozione con la Chiantigiana.

Simone Cioni