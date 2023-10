Fucecchio in Europa: "Strategiche le elezioni"

Il sindaco Alessio Spinelli, in rappresentanza del Comune di Fucecchio, ha partecipato a Milano, nella sede del consiglio regionale lombardo, al diciassettesimo congresso dell’Aiccre (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa), la più ampia associazione europea di governi locali e regionali. "Con molti rappresentanti di enti locali e regionali - ha dichiarato il sindaco Spinelli - abbiamo condiviso l’importanza delle elezioni europee del prossimo giugno. Le consultazioni c andranno a formare un parlamento che sarà chiamato a fornire una serie di risposte a temi, emergenze e problematiche che negli ultimi anni si sono manifestate in tutta la loro drammaticità". ll Comune di Fucecchio, iscritto all’Aiccre da tre anni, ha recentemente ottenuto un contributo economico per sostenere un progetto di gemellaggio internazionale dedicato agli studenti del proprio territorio. Quello di favorire la cultura europea come motore di democrazia, di pace e di collaborazione tra i popoli è proprio uno dei compiti che l’Aiccre.