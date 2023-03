Frittelle, che bontà Torna la sagra

MONTESPERTOLI

Torna a Montagnana la Sagra delle Frittelle - appuntamento di robusta tradizione - in programma nella giornata del 2 aprile alla Casa del Popolo (ma con il coinvolgimento di tutta la piazza degli Ulivi). Il circolo ha chiesto ed ottenuto il patrocinio del Comune di Montespertoli. Occasione più che ghiotta, in ogni senso, per trascorrere anche una giornata primaverile in questo luogo incantevole del Chianti sul colle tra le valli di Pesa e Virginio.

Ci saranno le frittelle della tradizione, ma anche tanti prodotti tipici di questa terra tra cui il vino rosso Chianti. Montagnana oltretutto è facile da raggiungere anche dalla vicina Firenze e si attende un buon afflusso di pubblico, indispensabile per la vita dei circoli delle frazioni.