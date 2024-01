“Freschissimo“, tante iniziative per rilanciare la raccolta fondi

EMPOLI

Continua la raccolta fondi lanciata dalla Misericordia di Empoli per il progetto “Freschissimo“. L’obiettivo è riuscire ad acquistare un nuovo furgoncino coibentato che permetta di trasportare alimenti freschi a coloro che ne hanno più bisogno. Sul territorio sono stati organizzati vari eventi benefici e altri sono in programma. L’ultimo in ordine di tempo è quello promosso dall’associazione Ponzano Una Sera d’Estate: una cena di raccolta fondi che si è tenuta ieri sera al Circolo Arci Ponzano. Un’occasione per condividere un momento di convivialità e al tempo stesso dare un prezioso sostegno a questa causa importante. Per chi volesse contribuire con una donazione libera può farlo attraverso la piattaforma di crowdfunding Eppela: www.eppela.com/freschissimo; oppure si può donare tramite Iban IT72T0306909606100000016418 Intesa San Paolo, intestato a Misericordia di Empoli specificando la causale “donazione liberale Freschissimo”.