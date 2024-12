Freddo nelle aule dell’Enriques scatta la protesta degli studenti

Disagio all’istituto superiore Enriques, diretto dalla dirigente Barbara Degl’Innocenti (nella foto) dove gli studenti lamentano freddo nelle aule. "Non possiamo andare avanti così – protestano – I termosifoni non funzionano. Quelli che funzionano si riscaldano solo parzialmente. L’impianto cambiato lo scorso anno non può essere utilizzato efficacemente a causa delle tubazioni otturate dal calcare. Studenti e chiunque lavori all’interno della struttura sono costretti a fare la didattica con coperte e giubbotti". Così stamattina scatta la mobilitazione: gli studenti si ritroveranno davanti ai cancelli per mandare un messaggio "che possa essere preso in considerazione dalla Città Metropolitana di Firenze e dall’azienda Engie che si occupa della manutenzione dell’impianto di riscaldamento dato che questa è una battaglia che va avanti da diversi anni. Il nostro intento non è quello di attaccare ma di risolvere un disagio che persiste anche dopo diverse sollecitazioni".