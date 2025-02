Frazioni, le nuove tappe. Strade e verde al centro

EMPOLIDal centro storico di Pontorme all’area rurale della Tinaia, passando per Serravalle e Cortenuova: il Piano delle Frazioni ha segnato altre quattro tappe. Dalla Casa museo del Pontormo, baricentrico tra le quattro frazioni a est, la giunta comunale ha illustrato visione e progetti. "Ci troviamo di fronte a zone molto diverse - spiega il sindaco Alessio Mantellassi - ed è per questo che l’ascolto è fondamentale". Nei punti di mandato, per Cortenuova c’è il potenziamento dell’illuminazione pubblica, con interventi nell’anno in corso, così come la lotta all’abbandono dei rifiuti e la valorizzazione dell’area umida di Arnovecchio. Per Pontorme si chiede di recuperare le aree industriali della frazione (lavori in parte già iniziati con l’ex Rosselli, che diventerà un’area residenziale con parcheggi e parco pubblico); programmare per il 2027 un piano per il decoro e la valorizzazione di vicoli e piazze dello storico ‘castello’; riscoprire la Chiesa di San Michele Arcangelo e Casa Pontormo. Per Tinaia, con il progetto Arno Vita Nova verrà realizzata la passerella pedonale sull’Arno verso Limite (inaugurazione prevista 2028) mentre sarà valorizzata la terrazza sull’Arno. Relativamente al verde pubblico nel 2025 per Pontorme si chiede una valorizzazione del parco all’interno delle mura. Dai cittadini arriva la richiesta dello spazzamento di strade più piccole. Il punto sarà da verificare con il gestore Alia.A Cortenuova nel 2026 verranno sostituite due porte da calcetto nell’area giochi.Per Serravalle è il verde a essere protagonista, con il potenziamento del grande parco. In via Adda saranno sostituite le panchine e sistemata la pista ciclabile. Passiamo alle infrastrutture. Continuerà l’ampliamento del cimitero di Pontorme e la manutenzione sarà programmata per il 2028. Il 2027 sarà l’anno delle asfaltature sia a Pontorme (via Giro delle Mura Nord e via Guido Monaco), sia a Cortenuova (via della Chiesa nel tratto tra via Mozza e via Margotti, così come via San Carlo); ma soprattutto a Serravalle dove è finalmente prevista l’asfaltatura definitiva del piazzale al parco. L’amministrazione comunale ha chiesto che venga inserito nell’ambito degli interventi sulla riqualificazione dello stadio, a carico dell’Empoli Fc e del soggetto proponente. Infine per lo sport si chiede la sistemazione del campo sportivo di Cortenuova. Il Comune punta a inserire l’intervento nelle richieste per il Bando Sport che sarà indetto dalla Regione Toscana.