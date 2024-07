Fratelli d’Italia: "Solidarietà agli operatori"

EMPOLI

Lo sciopero delle guardie giurate della Rems di Empoli previsto per il 6 agosto trova la solidarietà del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. La capogruppo Francesca Peccianti sottolinea "come le Rems siano state oggetto di dibattito e critiche in Italia. Si parla di circa 750 persone in lista d’attesa per essere assegnate a una Rems". Danilo Di Stefano aggiunge: "Molte delle persone in lista d’attesa sono state ritenute socialmente pericolose dai giudici e questo giustifica le rivendicazioni dei sindacati di categoria che chiedono di mettere in sicurezza le postazioni dove lavorano le guardie giurate". Cosimo Carriero evidenzia "i dubbi sulla legittimità costituzionale della competenza esclusiva di Regioni e organi amministrativi in materia di misure di sicurezza detentiva nelle Rems, e questo ha portato a una situazione di incertezza".