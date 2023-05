Francesco e Amedeo straordinari al Certamen

Eccellenti risultati per gli studenti del liceo classico Virgilio di Empoli al XLVII Certamen Classicum Florentinum. Francesco Goti e Amedeo Martelli si sono aggiudicati rispettivamente il 2° e il 3° posto. Un secondo e un terzo premio meritatissimi rispettivamente per Francesco Goti (VB Classico) e Amedeo Martelli (VA Classico). Domenica scorsa negli splendidi locali del Liceo Machiavelli di Firenze, sono stati assegnati i premi della XLVII edizione della complessa gara nazionale di traduzione dalle lingue classiche e di interpretazione critica. Gli studenti erano accompagnati dalle loro insegnati, Fortuna Boccia e Antonella Ruggieri. Negli anni passati il Virgilio ha avuto i suoi vincitori, ben due, nell’edizione empolese del 2021-22 (Empoli) e altri negli anni precedenti. Anche quest’anno, per la seconda volta, due i premiati. Gli studenti hanno scelto di gareggiare per la difficile categoria A, che prevede la traduzione di un testo dalla lingua greca a quella latina, il tutto corredato da commento.