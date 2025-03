Francesca Cecchi presidente del ’Pozzale’

EMPOLI

Francesca Cecchi è la nuova presidente del Premio Pozzale-Luigi Russo. Professoressa di Italiano al liceo Virgilio di Empoli da 14 anni e referente dell’Associazione degli italianisti – sezione didattica di Empoli, Cecchi subentra a Matteo Bensi, dimessosi una volta nominato assessore alla Cultura nella giunta del sindaco Alessio Mantellassi. Dopo la laurea in Lettere Moderne all’Università di Firenze, Cecchi ha conseguito il master e vari corsi di perfezionamento, prima di insegnare nelle scuole secondarie di primo grado a Empoli, Limite sull’Arno, Certaldo e Cerreto Guidi. "Ringrazio il sindaco Alessio Mantellassi per la nomina a membro del Comitato del Premio Pozzale - Luigi Russo, ringrazio l’assessore Matteo Bensi per la stima dimostratami e il Comitato organizzatore del Premio per la fiducia nell’affidarmi il ruolo di Presidente – commenta Francesca Cecchi –. Sono onorata dell’incarico e sicura che insieme lavoreremo con entusiasmo all’organizzazione del Premio letterario della nostra città, storico e assolutamente vivo".

Questa invece la composizione del nuovo direttivo del comitato appena eletto: Maria Rita Cestari, Rosa Bonadonna, Elisa Mariani, Elizabeth Ann Butler, Carla Benedetti, Marco Anguillesi, Federica Sansoni, Don Vincenzo Russo, Danilo Di Stefano, Diana Bonfanti, Paolo Pianigiani, Mariangela Giusti e Matteo Maltinti.