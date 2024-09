Frana via Botinaccio. Lavori conclusi: "Via agli altri cantieri"

Frane: sono terminati i lavori di consolidamento della scarpata e il rifacimento della strada in via Botinaccio. Partiranno presto e dovranno concludersi entro il 2025 (tabella di marcia indotta dal ‘Pnrr’) i lavori di risanamento di via San Piero in Mercato, la strada collinare attorniata in parte da abitazioni che porta alla storica pieve romanica sede del museo. Per via San Piero il Comune ha preso atto dell’assenza di osservazioni, ed ha appena rimodellato il cronoprogramma. L’investimento totale è di un milione e 125mila euro. Il finanziamento sovra-comunale fu ottenuto un anno fa. Ora, via libera al progetto esecutivo. I lavori quindi - ha precisato ieri la giunta Mugnaini - devono essere ancora assegnati. Intanto, via Botinaccio verrà del tutto riaperta al traffico il 20 settembre (c’è da fare anche l’elettrodotto). Il rifacimento è costato 105mila euro, in buona parte statali. Manca soltanto la realizzazione della segnaletica orizzontale per completare l’intervento. L’area oggetto del cantiere si trova sul crinale che separa le valli dei torrenti Orme e Turbone, da tempo soggetta a movimenti franosi e smottamenti localizzati della scarpata stradale. Il progetto prevedeva la costruzione di una scogliera di 25 metri per stabilizzare il versante mediante blocchi di pietra, il rifacimento dell’asfalto nel tratto stradale interessato e l’installazione di un nuovo guard-rail in acciaio corten. "Questo lavoro era un impegno preso con la cittadinanza per ripristinare il paesaggio e la sicurezza stradale in un punto di particolare pregio del territorio comunale, ossia la collina di Botinaccio - commenta il vicesindaco Marco Pierini - La lotta al dissesto idrogeologico è una priorità di questa amministrazione da tempo. Il prossimo obiettivo - conferma - è quello di dare il via ai lavori di messa in sicurezza della frana di via San Piero in Mercato, previsti per l’inizio del 2025". I lavori dell’intervento di via San Piero in Mercato, ancora da aggiudicare, portano a oltre 3 milioni il totale delle risorse ottenute dal Comune di Montespertoli a questo scopo nel quinquennio 2019-2024.

Andrea Ciappi