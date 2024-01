Frana in via Lucardese. Tutto pronto per i lavori. La spesa è di 70mila euro

MONTESPERTOLI

Un “evergreen“ a Montespertoli, a dispetto degli anni che passano. Si parla delle strade locali da salvare da frane, buche ed avvallamenti: il 2024 si apre con l’aggiudicazione dell’appalto di rifacimento della parte spettante al Comune di via Lucardese, per una spesa di circa 70mila euro. Lavori, dunque, imminenti. Se ne occuperà una ditta specializzata di Porcari, vicino Lucca. Via Lucardese collega Montespertoli alla storica frazione di Lucardo (sul poggio più alto del comune a 422 metri sul mare) e a Fiano. E’ arteria di fondamentale importanza per il territorio, in parte sotto la competenza della Città Metropolitana di Firenze. Del resto, l’amministrazione l’aveva già annunciato in consiglio in sede di presentazione del bilancio di previsione: nel 2024 i principali interventi di rifacimento riguarderanno via Lucardese, via Lucciano, via Ortimino e via Nebbiano. Per le vie di Lucciano ed Ortimino (che attraversa parte del paese per immettersi sulla Sp 4 Volterrana) siamo all’indomani dell’approvazione dei progetti esecutivi, per via Lucardese siamo ormai ai blocchi di partenza.

Poi sarà anche il turno di via Nebbiano, altra strada che serve aree rurali. Merita rammentare adesso che altri interventi sulle strade sono finanziati attraverso il Pnrr: si tratta dei lavori di messa in sicurezza di via San Piero in Mercato (in area ancora urbana, serve poi l’antica pieve omonima sede del museo e degli Uffizi Diffusi) e via di Botinaccio (nella parte nord del comune verso la piana empolese), entrambe colpite da frane. Il contributo dal Pnrr è notevole, pari a 1.125.000 euro.

Andrea Ciappi