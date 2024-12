Frana in via di Faltognano: "Domani strada riaperta"

"I lavori termineranno probabilmente il prossimo febbraio, considerando lo stato d’avanzamento attuale. Ma il cantiere sta andando avanti come previsto e, di questo passo, contiamo di riaprire la strada lunedì prossimo (domani, ndr) prevedendo un senso unico alternato". Lo ha fatto presente il sindaco Daniele Vanni, tirando le somme circa l’operazione che ormai da diverse settimane sta interessando via di Faltognano. Gli operai sono al lavoro anche in questi giorni per ripristinare la situazione e la percorribilità antecedente alla frana causata dall’alluvione del novembre 2023. Proprio via di Faltognano è quella che ha richiesto e che richiede il maggior impegno sotto questo profilo specifico, anche in termini economici: nei mesi scorsi era stato approvato un primo debito fuori bilancio di oltre 600mila euro perché "si è reso necessario intervenire con urgenza e senza indugio all’esecuzione di tutto quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità per ripristinare la sicurezza carrabile, oltre che procedere con la realizzazione di una paratia realizzata con micropali, previe verifiche geologiche".

Un secondo verbale approvato sulla stessa strada ricorda come via di Faltognano "sia stata interessata da smottamento della scarpata di valle interessando la sede stradale per un fronte di circa 16 metri", al pari di via Orbignanese e via Sant’Amato: 73mila euro, l’ammontare dell’opera. Gli altri verbali dei debiti fuori bilancio chiedevano rispettivamente un lavoro di pulizia delle condotte di via Sant’Amato, via di Faltognano, via San Pantaleo, via Mercatale, via Piccaratico, via di Anchiano e via Orbignanese (24mila euro) la posa di new jersy nella zona di via Mercatale, via Piccaratico, via Amerini e via San Donato (36mila euro, per evitare il rischio di caduta di materiale di riporto) e la stesura di una relazione geologica sullo stato dei luoghi post-alluvione (circa 15mila euro). A breve, via di Faltognano dovrebbe comunque tornare percorribile. Per poi suturare nelle prossime settimane, in via definitiva, una ferita lasciata aperta da oltre un anno.