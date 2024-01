Frana di Marcialla. Appalto entro il 2025

I lavori per il consolidamento della frana di Marcialla e per la messa in sicurezza geologica della pendice dovranno essere appaltati entro il 31 dicembre del 2025. Lo si evince dall’accordo sottoscritto fra il Comune di Certaldo e il Comune di Barberino Tavarnelle, per un’operazione da quasi 1,3 milioni di euro. Un cantiere che dovrà intervenire in maniera definitiva sul movimento franoso che si è sviluppato nel 2018. Uno smottamento che ha danneggiato il manto stradale, provocando lesioni anche ad alcuni edifici dell’area (situati sul territorio barberinese). Lo scorso mese, il Comune ha impegnato circa 36mila euro a favore del Comune di Barberino Tavarnelle, come contributo alla progettazione esecutiva dei lavori. Il futuro cantiere dovrebbe essere suddiviso in due lotti, che interesseranno altrettanti tratti di strada lunghi 60 e 40 metri.