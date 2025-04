Fra inclusione e comprensione. L’autismo e le riflessioni dei giovani: "Una città attenta ai più fragili"

I diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico, e l’importanza promuoverne l’inclusione e la comprensione. C’è stato tutto questo al centro di una mattinata speciale, oltre l’installazione di Marco Cavallo, simbolo per tutte le persone affette da malattie e disagio mentale, accompagnata dai tanti sorrisi di bambini e ragazzi in piazza Montanelli. L’iniziativa è stata promossa dal Comune in collaborazione con la Cooperativa Sinergica, l’associazione Autismo Toscana, l’Istituto Comprensivo Fucecchio e l’Istituto superiore Arturo Checchi. La mattina si è aperta e chiusa con la canzone di Lorenzo Baglioni, "Un milione di cose più una", che tratta proprio il tema dell’autismo e che tutti gli studenti hanno intonato a gran voce. Si sono poi susseguiti gli interventi della sindaca Emma Donnini, del presidente dell’associazione Autismo Toscana Marino Lupi, della direttrice della Casa di Ventignano Veronica Bagni e delle dirigenti scolastiche. "Le scuole stanno già facendo tanto in questo percorso – ha detto Donnini – ma è necessario non fermarsi alla scuola bensì andare oltre, per garantire a tutte le persone pari opportunità promuovendone l’inclusione e l’emancipazione". Il presidente di Autismo Toscana Marino Lupi: "Fucecchio si conferma una realtà attenta ai più fragili, come dimostrano le tante iniziative che sono partite proprio da qui, come l’associazione Autismo Toscana e il progetto degli Ortolani Coraggiosi. E’ necessario ascoltare le istanze delle persone più fragili per aiutarle a realizzare i loro sogni".

Gli appuntamenti dedicati alla Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo proseguiranno oggi con la tavola rotonda in programma alle 17,30 , in Comune: sarà presentato l’aggiornamento di "Un manifesto per la vita libera delle persone con disturbo mentale e disabilità intellettiva", contro il rischio di una nuova istituzionalizzazione. All’iniziativa interverranno il presidente della Regione Eugenio Giani, la sindaca, il presidente Lupi, la presidente della Cooperativa Sinergica Eluisa Lo Presti, il consulenti di Anci Toscana per la programmazione dei servizi per l’autismo Marco Armellini, il direttore della SdS Empolese Valdarno Valdelsa Franco Doni, la presidente della Sds Empolese Valdarno Valdelsa Francesca Giannì, il garante per la disabilità del Comune di Fucecchio Mariano Gasperini.