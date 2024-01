Foto e oggetti per un’opera collettiva

MONTELUPO FIORENTINO

Si chiama “Memories“ il laboratorio ceramico per partecipare all’opera collettiva dell’artista Roxy in the Box (nella foto in piedi). Si tratta di un workshop, in cui chiunque lo voglia può regalare all’artista un proprio ricordo, che sia esso una foto o un oggetto in ceramica che non viene più utilizzato, o del quale ci si vuole sbarazzarvi (bomboniere, piatti, vasetti, ecc...). Per quanto riguarda lo scatto particolarmente significativo è possibile inviarlo via mail a [email protected], oppure portare manualmente lo scatto al Museo della Ceramica qualche giorno prima del laboratorio. Questo sarà poi trasferito su ceramica, con le varie opere che saranno poi inserite nella mostra dei “Cantieri Montelupo 2023“, a cura di Christian Caliandro, che sarà allestita a Palazzo Podestarile alla fine di marzo.

Il primo appuntamento è domani dalle 18 alle 20 (si replicherà poi venerdì 9 febbraio alla stessa ora), quando i partecipanti riceveranno tutti i materiali necessari, compresa la propria foto pronta per essere trasferita su una mattonella in ceramica con l’aiuto della carta copiativa. Al termine del lavoro ci sarà tempo anche per un piccolo aperitivo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono 0571 1590300 o scrivere una mail all’indirizzo [email protected].