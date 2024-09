Fortissimissimo. Note classiche agli Agostiniani

EMPOLI

Arriva ad Empoli il primo concerto della nuova edizione di "Fortissimissimo Metropolitano", festival promosso dagli Amici della Musica di Firenze in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni. Ad inaugurare domani alle 18 al Cenacolo degli Agostiniani la rassegna dei giovani talenti sarà la pianista Rikako Tsujimoto. Nata in Giappone nel 1998, ha iniziato a studiare pianoforte all’età di tre anni. Una volta laureatasi a pieni voti all’Università delle Arti di Tokyo, ha proseguito gli studi al Conservatorio "Steffani" di Castelfranco, dove si laureata con il massimo dei voti e menzione d’onore. Successivamente ha tenuto diversi concerti da solista in Giappone e in Italia, ma anche in altri paesi europei e non. Ha vinto il primo premio e il premio del pubblico a l’ultimo concorso "Lamberto Brunelli" e ha trionfato al concorso pianistico "Neyagawa Arukas" in Giappone, dove ha ottenuto anche una medaglia d’oro e una di bronzo al concorso pianistico PTNA. Ha inoltre vinto il secondo premio ai concorsi pianistici internazionali "Warsaw Grand Prix" in Polonia, "Rospigliosi-Schumann 2022? e "Rachmaninov" in Giappone, il terzo premio al concorso pianistico internazionale "Chopin-Asia" e il quinto a quello "Palma D’oro" di Finale Ligure.

È stata pure finalista ad altri prestigiosi concorsi internazionali ed ha partecipato attivamente a diversi corsi internazionali, presso l’International Keyboard Institute & Festival di New York, il ClaviCologne International Piano Festival in Germania, la Fondazione Accademia Internazionale di Imola, la Middle East Classical Academy negli Emirati Arabi Uniti, la International Piano Masterclass di Katowice, la Airas Nunes Aula de Cámara in Spagna. Domani sera la giovane Tsujimoto eseguirà il "Rondò in do minore" di Bach, la "Sonata n. 4 in mi bemolle maggiore" di Mozart e "Notturno in do diesis minore", "Scherzo n. 1 in si minore" e "Sonata n. 2 in si bemolle minore" di Chopin. L’ingresso è gratuito con prenotazione al link www.eventbrite.it.