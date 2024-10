’Fortissimissimo’. C’è Amendola per il gran finale

"Non c’è due senza tre" recita un famoso detto popolare e dopo il tutto esaurito delle prime due serate anche il terzo ed ultimo concerto della rassegna musicale "Fortissimissimo Metropolitano" punta a fare il pienone. L’appuntamento è per domani alle 18 nella splendida cornice del Cenacolo degli Agostiniani a Empoli, dove a chiudere la manifestazione dedicata ai giovani talenti della musica classica e promossa dagli Amici della Musica di Firenze in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, sarà il recital pianistico di Alessandro Amendola. Tra le pagine che verranno suonate dal giovane pianista campano, classe 2000, oltre alle sonate di Liszt e Chopin, spicca la Fantasia da camera su Carmen del famoso musicista empolese Ferruccio Busoni. Il concerto è stato realizzato in collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole. Alessandro Amendola ha conseguito presso il Conservatorio di Salerno la laurea di primo livello in pianoforte nel 2020 e quella specialistica in pianoforte solistico due anni fa, entrambe con il massimo dei voti, lode e menzione speciale. Attualmente frequenta il corso di perfezionamento in pianoforte solistico presso la Scuola di Musica di Fiesole.

Ha già vinto numerosi concorsi pianistici ed ha partecipato come solista ai concerti di Palazzo Zevallos dal 2017 al 2020, Piano City 2018 e Piano City Scarlatti 2019 a Napoli, Piano Stop 2018 e 2022 a Salerno, Piano Stop 2019 e 2021 a Cava de’ Tirreni, Progetto Beethoven a Villa Pignatelli e Progetto Mozart presso la chiesa anglicana, sempre a Napoli. Si è inoltre esibito sia come solista che in formazioni cameristiche in tutta Italia, mentre come solista con l’Orchestra del Conservatorio Martucci si è esibito eseguendo la Rhapsody in Blue di Gershwin e, successivamente, il Secondo e il Quarto Concerto per pianoforte e orchestra di Rachmaninov, eseguiti al Festival di Ravello. L’ingresso è gratuito, ma vista la capienza limitata è consigliata la prenotazione, da effettuare tramite la piattaforma online Eventbrite.