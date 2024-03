Forti rovesci, prolungata anche per oggi l’allerta in codice giallo

Giornata di forti piogge e diffuse ieri su tutto l’Empolese Valdelsa. In particolare, in mattinata i rovesci hanno ostacolato l’ultima parte della cerimonia della deposizione delle corone ai deportati dell’otto marzo 1944, evento molto sentito qui come nel Limitese. A Vinci, campo sportivo di Petroio, la forte pioggia ha reso difficoltoso il primo tempo della partita del Campionato Primavera tra Empoli e Cagliari, che poi si è conclusa senza problemi. Rovesci anche a Montespertoli e in Valdelsa, senza tuttavia criticità come assicurato dal vicesindaco Marco Pierini.

Dal primo pomeriggio l’asse delle precipitazioni più intense si è spostato più all’interno. Tuttavia è stata prolungata a tutta la giornata di oggi, 11 marzo, l’allerta codice giallo per il rischio idrogeologico e idraulico in particolare per il reticolo minore in tutti gli 11 comuni. Il tempo sarà instabile con rovesci o temporali sparsi, localmente anche forti, più probabili nella notte. Venti che ruoteranno a libeccio.