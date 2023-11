Forti piogge e lavori di Acque. Sospese le attività del cantiere

Prosegue il cantiere per la demolizione e ricostruzione della passerella pedonale sul torrente Agliena a Certaldo , anche se le attività sono state momentaneamente sospese. L’interruzione dei lavori si è resa necessaria da un lato per le forti piogge che hanno reso impraticabile l’alveo e dall’altro per il riposizionamento di una tubazione dell’acquedotto da parte di Acque, procedura che è attualmente in corso. La passerella comunque è già stata costruita e completata, pronta per l’installazione. Prima di diventare completamente operativa dovranno però essere eseguite alcune fasi preparatorie e la verniciatura, a cura di un’impresa di Certaldo. La ripresa dei lavori dovrebbe avvenire a partire dalla prossima settimana, con le condizioni meteorologiche migliorate e la risoluzione della questione della tubazione. "Siamo consapevoli dei disagi che si vengono a creare quando si attuano certi interventi – ha rimarcato il sindaco Giacomo Cucini –, ma chiediamo comunque un po’ di pazienza ai cittadini, che possono contare su percorsi alternativi più lunghi attraverso il ponte di via Romana e il ponte di viale Fabiani. Affrontare le sfide attuali richiede un impegno collettivo. La trasformazione della nostra comunità è un obiettivo ambizioso, e insieme possiamo rendere Certaldo ancora più bello e funzionale per tutti noi".

Il cantiere è stato avviato lo scorso giugno e rappresenta un importante intervento per garantire la sicurezza e l’adeguamento alle norme vigenti. L’operazione si è resa necessaria per motivi sia statici che sismici, assicurando un collegamento pedonale sicuro tra via Trento e via Ciari. Il progetto, dal valore complessivo di 560.000 euro, è finanziato principalmente con fondi dell’Unione Europea, nell’ambito del progetto Next Generation EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.