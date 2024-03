“Forte e Chiara”. Un racconto rivoluzionario

CASTELFIORENTINO

Chiara Francini al Teatro del Popolo di Castelfiorentino. L’appuntamento è per domani alle 21 con l’attrice protagonista di “ Forte e Chiara”: un memoir, un racconto umano vivo e rivoluzionario. Un one-woman show in cui Chiara Francini ripercorre la sua vita, unica, eppure così simile a quella di tanti altri. Con il sarcasmo e l’ironia tagliente che la contraddistinguono, Chiara Francini si racconta attraverso la musica, vicende personali e pubbliche, dicendo sempre la verità, senza far sconti a nessuno, in primis a se stessa. A partire dal suo libro dove racconta la sua vita, perché Francini è anche una scrittrice avvezza a formidabili capriole che questa volta si abbandona a una trascinante confessione autobiografica, non professionale ma umana. Il suo è il romanzo di formazione di una ragazza di provincia che, imbevuta di sogni, si lancia nella vita per metterli in atto senza risparmiarsi, bruciandosi talvolta la pelle, con fatica e caparbietà. Ed è anche, nella seconda parte, una riflessione illuminante e profonda, talvolta grave, sulla tirannide del denaro e del potere che governa i comportamenti umani e, in chiusura, sulla condizione di ogni donna: quella di essere sempre dilaniata fra realizzazione personale e desiderio di maternità. Ovvero di essere destinata a una felicità, per definizione, mutilata. "Perché la parte più complessa per una donna è nascere tale. Bello e terrificante". La regia di Forte e Chiara è di

Alessandro Federico, la produzione di Infinito Teatro.

Il biglietto è di 22 euro, ridotto per soci Coop 20 euro. È possibile acquistarlo alla biglietteria del Teatro del Popolo in piazza Gramsci, 80 a Castelfiorentino (tel.0571/633482) aperta il martedì e giovedì dalle 17-19, sabato ore 9.30-12.30 e 16-19; oppure presso Giallo Mare Minimal Teatro in via Veronese, 10 a Empoli (tel 0571/81629-83758) su appuntamento e con diritti di prevendita di un euro. Per maggiore informazioni si può inviare una mail a [email protected] o a [email protected]. Programmi e spettacoli su www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it.