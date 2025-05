Empoli Kombat festeggia due titoli italiani con Lorenzo Ginepri e Lorenzo Salvaggio

Doppia grande soddisfazione in casa Empoli Kombat, che nell’ultimo weekend ha festeggiato ben due titoli italiani. La società sportiva fondata nel 2014 da Riccardo Ginepri, sette volte campione italiano di Kickboxing nonché bronzo con l’Italia ai mondiali del 2005 in Marocco, ha infatti trionfato con Lorenzo Ginepri (nella foto a destra) e Lorenzo Salvaggio (nella foto a sinistra) ai campionati italiani della Federazione Italiana Arti Marziali e Sport, andati in scena proprio al Pala Aramini di viale delle Olimpiadi a Empoli all’interno della manifestazione "Warriors Kombat Day".

Con oltre cento combattenti ai nastri di partenza, Lorenzo Ginepri, figlio diciassettenne di Riccardo, si è imposto nella categoria super massimi, sconfiggendo il più ‘anziano’ Enrico Saletta del team Guerrieri di Venezia. Per Ginepri si tratta del secondo alloro tricolore dopo quello conquistato due anni fa a Civitavecchia. Figlio d’arte, Lorenzo Ginepri non poteva che avvicinarsi in tenera età alle discipline kick-boxing, K1 e Muay Thai, cominciate a praticare a sei anni. Nella sua già decennale ‘carriera’ ha partecipato a gare regionali, interregionali e nazionali e il prossimo appuntamento in agenda è quello del 21 giugno a Civitavecchia, dove difenderà la cintura conquistata domenica scorsa. In caso di esito del match positivo, poi, Ginepri avrà di fronte una lunga preparazione per disputare il campionato europeo.

L’altro atleta a portare il nome di Empoli Kombat sul tetto d’Italia è stato Lorenzo Salvaggio. Il più esperto venticinquenne atleta, che ha gareggiato nella categoria 71 chilogrammi, ha già nella personale bacheca quattro titoli italiani, un titolo del Mediterraneo, un titolo europeo e uno mondiale. Quella conquistata al Pala Aramini contro Elia Previdi del team Momo di Venezia è dunque la sua quinta cintura di campione italiano. Avvicinatosi a questo sport all’età di 15 anni, anche Salvaggio sarà il prossimo 21 giugno a Civitavecchia per il titolo europeo. Dovesse vincere ancora una volta, si qualificherebbe anche per il campionato mondiale di novembre.

Pur non conquistando alcuna cintura o medaglia domenica scorsa, si sono ben comportati anche gli altri due atleti in gara per l’Empoli Kombat, Giorgi Kovalenko e Yago Capezzuoli. Empoli Kombat che da quest’anno si è trasferita in via Urbania 7 a Montelupo.

Simone Cioni