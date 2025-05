Lavori e investimenti. Un Consiglio aperto

Sarà il consiglio comunale in seduta aperta a Stabbia del prossimo martedì a tener banco: si preannuncia una seduta intensa e potrebbero non mancare momenti di discussione anche aspra, considerando la possibilità di intervenire che avranno i cittadini presenti. Il ricordo dell’alluvione del 2023 e dei danni che causò nella frazione è del resto ancora molto vivo. Già qualche giorno fa, però, il sindaco Simona Rossetti ha provveduto a incontrare al circolo i residenti di Stabbia, insieme agli assessori. Un incontro che rientrava nel ciclo di incontri e ascolto della cittadinanza, con i prossimi già fissati per domani al circolo Arci di Cerreto e per mercoledì prossimo al circolo Arci Gavena. Nel corso della serata dello scorso giovedì, è stato ovviamente il rischio idrogeologico a calamitare l’attenzione, con Rossetti che ha illustrato le operazioni effettuate in passato e anticipato le opere in programma. "E’ stata una riunione molto partecipata a Stabbia e sono strati affrontati argomenti importanti. Primo tra tutti, il lavoro sulla mitigazione del rischio idraulico con gli impegni dell’amministrazione e sulle cose che devono essere portate avanti anche dagli altri enti – ha scritto Rossetti sul suo profilo social – penso alle casse d’espansione Vincio da realizzare con fondi ministeriali, al Ponte di Masino con il coinvolgimento dello Stato e della Regione, alle casse d’espansione sul Vinciarello tramite il Consorzio e alle pulizie straordinarie della fognature attraverso Acque. Abbiamo aggiornato anche sulle procedure di protezione civile sulla tenuta del sistema fognario messe in pratica da noi durante gli eventi del 14 e 15 marzo scorsi". Ma la data che i cittadini di Stabbia hanno probabilmente già segnato sul calendario è quella del 3 giugno prossimo: alle 21.15 al circolo inizierà il consiglio aperto. Sono cinque i punti inseriti all’ordine del giorno: con il primo punto, l’amministrazione conta di dare aggiornamenti sugli impegni in merito alle procedure di Protezione Civile, mentre il Genio Civile aggiornerà sulla mitigazione del rischio idraulico nella zona. Con il secondo punto, verrà dato un aggiornamento da Acque sulle rete fognaria e dall’amministrazione sulla pulizia delle caditoie. Con il terzo, la sindaca farà il punto dei lavori su strade allagatesi in passato a causa della pioggia, come in via dell’Acquerata (in primis) via di Poggioni e via II Settembre. Il quarto punto riguarda la polizia municipale e i controlli dei transiti sul ponte di Lazzeretto. Per poi chiudere con il quinto punto, un ordine del giorno su progetti e programmi per la frazione di Stabbia.

G.F.