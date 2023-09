"Formazione e Soddisfazione a Empoli: Occasione per Tutti"

EMPOLI

Soddisfazione e orgoglio. I partner di ’Oggi leggiamo noi’ non vedono l’ora di mettersi al lavoro. La presidente di Noi da Grandi, Anna Maria Leoncini: "Questo progetto è inclusione nel vero senso della parola, sapere che i nostri ragazzi verranno a fare accoglienza, che aiuteranno gli utenti, è un traguardo importante". Sabina Marmeggi, presidente Abbracciami Aps, spiega che l’associazione "cercherà di collaborare per quanto riguarda la comunicazione CAA, curando spazi, attività, laboratori per adulti e ragazzi". Roberto Beconcini, presidente Il Piccolo Principe, afferma: "Metteremo a disposizione i nostri spazi del Punto prestito al Centro Giovani di Avane e i nostri educatori". Pierluigi Salvi, presidente DI Logos, aggiunge: "Ci occuperemo di informazione, formazione e sensibilizzazione sul mondo della disabilità". Miriam Grottanelli De Santi, presidente MPDF onlus: "Il nostro contributo potrà essere di formazione e produzione di eventi culturali". Lorenza Pozzi, della casa editrice uovonero, ha assicurato "supporto e consulenza sui materiale accessibili cartacei e multimediali". Cristiana Tessuti, del Centro Ciari, ha sottolineato come questo progetto possa "diventare occasione di formazione dei cittadini".