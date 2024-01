Formazione, borsa studio di Bni Cuoio per studenti medi

Firenze, 9 gennaio 2024 - Bni Cuoio lancia la borsa di studio 'Giovani Menti, Grandi Imprese' rivolta agli studenti delle scuole superiori delle classi III, IV e V delle zone del Cuoio, dell'Empolese Valdelsa e della Valdera. La borsa, ideata dalla Business Network International (Bni), un'organizzazione di referral marketing fondata negli Stati Uniti nel 1985 che conta più di 300mila membri, mira a sostenere e incoraggiare gli studenti a trasformare le loro idee in progetti concreti e sviluppare competenze imprenditoriali. I progetti saranno valutati in base a criteri di originalità, innovazione, fattibilità, impatto sociale e qualità della strategia di marketing. In palio ci sono borse di studio di 1000 euro, 500 euro e 250 euro per i primi tre classificati nei progetti, e un premio speciale di 1000 euro per la scuola con il miglior punteggio complessivo. La scadenza per la presentazione del progetto è il 31 marzo 2024. I progetti saranno valutati entro il 30 aprile e il 4 maggio 2024 saranno premiati i vincitori.