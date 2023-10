Fontana Manifattura, questa mattina sciopero e presidio: "Nessuna risposta sulla contrattazione di secondo livello"

Sciopero questa mattina e presidio alla Manifattura Fontana, la pelletteria di Montelupo Fiorentino che conta circa ottanta dipendenti. Ad annunciarlo è la Filctem Cgil insieme alla Rsu. In una nota della stessa sigla sindacale viene spiegato che il motivo dello stato di agitazione è la mancanza di risposte adeguate sulla contrattazione di secondo livello.

Nonostante le richieste, a detta dei promotori dell’iniziativa, la proprietà non avrebbe fornito spiegazioni soddisfacenti. Pertanto i lavoratori questa mattina incroceranno le braccia per quattro ore. Durante il presidio davanti ai cancelli dell’azienda, in via delle Imprese, 6 si terrà anche una conferenza stampa nel corso della quale saranno spiegate nei dettagli le ragioni della protesta.