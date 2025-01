Fondo affitti 2024: c’è la graduatoria definitiva. Ecco come fare

È stata approvata la graduatoria definitiva degli ammessi e degli esclusi per l’assegnazione del contributo a integrazione dei canoni di locazione – Fondo Affitti anno 2024. Si tratta di un contributo economico annuale erogato da Regione Toscana, con la compartecipazione del Comune, per aiutare i cittadini titolari di un contratto di locazione nel pagamento degli affitti

La graduatoria è consultabile on line. Il Comune di Fucecchio avvisa che coloro che risultano presenti nella graduatoria definitiva degli ammessi dovranno consegnare – c’è tempo fino al prossimo 15 febbraio – , copia delle ricevute dell’affitto 2024. Ecco quali sono le modalità previste per la consegna: le ricevute fotocopiate dell’affitto dovranno essere consegnate esclusivamente allo Sportello casa del Comune di Fucecchio, in via Castruccio n. 12 che - per il solo mese di gennaio - resterà aperto straordinariamente dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 senza appuntamento.