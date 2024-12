Folgore Fucecchio sfida Enic Us Pino Firenze al Pala Coverciano

Trasferta complicata stasera per la Folgore Fucecchio Boldrini Selleria, che alle 18.30 sarà di scena al Pala Coverciano di Firenze contro l’Enic Us Pino Firenze per la decima giornata di Serie C Unica.

I padroni di casa stazionano infatti al quarto posto con 12 punti, a due lunghezze dal secondo e a sei dalla capolista a punteggio pieno Fides Montevarchi.

I biancoverdi fucecchiesi sono invece penultimi a quota 4, appena due punti sopra il fanalino di coda Sansepolcro. Gli uomini di coach Pistolesi sono reduci da cinque sconfitte consecutive in cui, comunque, a parte la disfatta di Pontedera, si sono sempre arresi di pochi punti tenendo spesso in bilico il risultato fino agli ultimi secondi di gioco.

Ciò che sta mancando a Galligani e compagni è la continuità, troppi alti e bassi finora all’interno di una partita. Importante per la Folgore sarà non sbagliare approccio, come talvolta è successo, per provare a togliersi dalle posizioni più basse della classifica.