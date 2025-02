Foibe, il giorno del ricordo: "Minuto di silenzio in aula"

Oggi è del Giorno del ricordo, l’occasione per commemorare le vittime delle foibe e gli esuli giuliano-dalmati. "Una tragedia che ha colpito migliaia di italiani, costretti a subire violenze, persecuzioni e l’esilio. "Purtroppo, ancora oggi, esiste una memoria a due velocità, dove alcune tragedie vengono unanimemente riconosciute e altre, come quella delle foibe, faticano a trovare il rispetto che meritano", dichiara Gabriele Chiavacci, vicepresidente della commissione Ambiente e territorio e vice capogruppo del Centrodestra per Empoli. Sulla stessa linea, Andrea Poggianti, vicepresidente del Consiglio comunale di Empoli e capogruppo del Centrodestra per Empoli: "Oggi è un monito per tutti: quando l’ideologia cancella il valore della vita umana, le conseguenze sono sempre drammatiche. Dobbiamo trasmettere questa consapevolezza alle nuove generazioni. Per questo motivo chiederemo almeno un minuto di silenzio al prossimo Consiglio comunale di Empoli del 20 febbraio".