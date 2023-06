Focus pianoforte Docenti empolesi al campus estivo

EMPOLI

Saranno Alessio Cioni e Sabrina Bessi, rispettivamente presidente e direttrice artistica dell’associazione culturale SilVer di Empoli, i docenti della 13esima edizione del campus estivo internazionale di pianoforte, che si terrà a Cutigliano (Pt) dal 17 al 23 luglio prossimi. Tutti i partecipanti riceveranno concerti solistici offerti dall’Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni di Empoli e potranno partecipare gratuitamente alla terza edizione del Concorso Pianistico Orchestra Busoni in programma per la stagione autunnale 2023. Al corso si potranno iscrivere allievi di qualsiasi nazionalità, età e livello.

Le attività dei corsi prevederanno lezioni individuali con repertorio proposto dagli studenti e dai docenti in relazione alla preparazione individuale. L’attività dei corsi di musica d’insieme verteranno sul repertorio scelto dai docenti in base alla composizione delle classi e prevederanno sia repertorio per orchestra che per piccoli gruppi cameristici. Sabato 22 luglio è previsto il concerto finale, aperto al pubblico, al termine del quale i partecipanti riceveranno i diplomi di partecipazione al corso. Nata a Firenze nel 1981, Sabrina Bessi inizia gli studi musicali all’età di otto anni. Nel 2003 consegue il diploma in pianoforte col massimo dei voti e lode presso l’Istituto Musicale Pareggiato ‘Franci’ di Siena e nel 2005 la laurea in Lettere presso l’Università degli Studi di Firenze con votazione 110 e lode. Nello stesso anno per merito della sua tesi di laurea vince il secondo premio e una borsa di studio al prestigioso Concorso Europeo ‘Sasso’ di Bari. In seguito è stato pubblicato un suo saggio di drammaturgia musicale sull’opera di Filippo Marchetti inserito negli Annali del Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo (2007). Alessio Cioni è invece nato ad Empoli e ha cominciato lo studio della musica e del pianoforte all’età di cinque anni sotto la guida della Professoressa Giulia Ninci. Nel 1993 è stato ammesso al Conservatorio e, sotto la guida del maestro Enrico Stellini, si è diplomato nel 1999 col massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore presso l’Istituto Musicale Pareggiato “R. Franci” di Siena. Ha vinto numerosi concorsi nazionali e partecipato a vari concorsi europei e internazionali, oltre ad essersi esibito in concerti in Italia ed all’estero.