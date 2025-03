Flagellati dalla pioggia. Torrenti e rii esondano. Interventi di emergenza

Il maltempo annunciato non ha dato scampo: a migliaia chiusi in casa ieri, ai piani alti se possibile. Alluvionata la zona della confluenza tra Pesa e Arno verso il parco dell’Ambrogiana a Montelupo. Scuole chiuse anche oggi, questa volta in tutti i Comuni dell’Unione. Allerta innalzata, dalla Regione, da arancione a rossa almeno fino alle 14 di oggi. Sott’acqua Stabbia per allagamenti. Acqua della Pesa minacciosa accanto alle case a Turbone. Otto famiglie evacuate a Capraia e Limite. Frane e smottamenti sulla viabilità a Montelupo, dove il Comune su ordinanza del sindaco Simone Londi ha chiuso musei, parchi pubblici e cimiteri e ha invitato i cittadini ad abbandonare i piani seminterrati e ad allontanarsi dalle aree a rischio come quelle adiacenti alla Pesa. Poi, sono stati chiusi anche gli esercizi commerciali. Sono entrate in funzione le nuove casse di laminazione in bassa Pesa costruite due anni fa dal Consorzio di Bonifica, che come precisato dall’assessore Lorenzo Nesi già nella mattinata di ieri hanno cominciato a ‘invasare’ acqua. Sono caduti alberi in strada e ci sono stati allagamenti lungo la Ss 67 Tosco Romagnola (fra Antinoro e Camaioni, con anche una frana), mentre è stato chiuso il ponte di Camaioni per Carmignano. Allagamenti in via Maremmana e a Sammontana. Annullato l’incontro previsto per oggi al Museo della Ceramica. Niente mercato stamani.

Allagamenti si sono ripetuti anche a Vinci (il Comune ha istituito il numero di pronto intervento 0571933298) e Cerreto Guidi. I livelli del Vincio e del Vinciarello sono rimasti sempre alti. Ieri sera il Vincio ha lambito il ponte a Stabbia. A Vinci chiuse le vie Machiavelli, Sottobosco, Valinardi, parte di via Empolese e di Pietramarina. Il sindaco Daniele Vanni ha invitato la popolazione a salire ai piani alti. Per chi non può salire in alto, disponibili il palasport ‘Falcone e Borsellino’ di Sovigliana e la palestra della scuola media di Vinci. A Cerreto Guidi, gente alle finestre e paura per tutto il pomeriggio di ieri nelle frazioni di Bassa e Pieve a Ripoli, quelle più vicine all’Arno. Qui, per quelle abitazioni fra l’Arno e la via provinciale Pisana, è stata emessa dal sindaco Simona Rossetti un’ordinanza che impone ai residenti di salire ai piani superiori. Sono stati allestiti centri d’accoglienza alle scuole elementari e medie di Cerreto Guidi. Dalle 18 di ieri, in attesa della seconda ondata di piena, chiusi tutti i ponti sull’Arno.

"Chi non abbia la possibilità di salire ai piani superiori, deve mettersi in contatto con l’apposito numero per l’emergenza maltempo 0571.906269", ha specificato Rossetti. Chiusa via dell’Acquerata; allagamenti e disagi lungo la strada di Ponzano; in via dei Mori un piccolo ponte sta franando nel rio; disagi nella zona della cassa di espansione Rio Filicaia, a Bassa di Cerreto Guidi e in via Colonica per una frana lungo la strada che scende verso Lazzeretto. Disagi lungo la stessa provinciale Pisana. Chiusi gli impianti sportivi e la biblioteca “Emma Perodi”.

A Capraia e Limite, chiusi cimiteri, parchi, edifici pubblici e giardini. Off-limits, su ordinanza del sindaco Alessandro Giunti, anche alcune strade comunali a causa di forti allagamenti. In particolare, frane e smottamenti si sono verificati anche vicino alle abitazioni: via Salani è chiusa al traffico e anche una parte di via Ridolfi - qui e in via San Biagio 8 famiglie sono state evacuate a causa delle frane che minacciano le loro abitazioni - in prossimità dell’incrocio con via XXV Aprile. Il sindaco Giunti, ieri, ha invitato le aziende che hanno stabilimenti nei pressi dei corsi d’acqua, a mandare a casa i propri dipendenti in via precauzionale. Per segnalazioni resta disponibile il numero 3356685863.

Andrea Ciappi