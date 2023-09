FiPiLi, tragedia sfiorata. Pezzo di tir centra un’auto. Autista ferito al volto. Si cercano testimoni

di Gabriele Nuti

SAN MINIATO

Tragedia sfiorata sulla FiPiLi, nel tratto a ridosso del confine tra Empoli e San Miniato. Un giovane automobilista di Montespertoli è rimasto ferito al volto dalle schegge del parabrezza della sua auto. Ma poteva andargli molrot peggio. E’ stato pronto a mantenere il sangue freddo ed evitare di sbandare e finire contro altri veicoli.

Mancano pochi istanti alle 7,30 di ieri mattina quando una grossa barra di ferro si stacca da un camion (forse una bisarca per il trasporto dei veicoli) che viaggia in direzione Firenze. Il ferro vola sulla corsia opposta proprio nell’istante in cui sopraggiunge l’auto di un giovane di Montespertoli.

Il "pezzo impazzito" colpisce in pieno il parabrezza anteriore della vettura e lo manda in frantumi proprio dalla parte del guidatore. L’automobilista viene investito al volto dai frammenti del vetro e deve ricorrere alle cure prima del 118 e poi del pronto soccorso di Empoli. Il fatto è accaduto a ridosso del confine tra i Comuni di Empoli e San Miniato (e delle province di Firenze e Pisa). L’automobilista stava percorrendo la superstrada in direzione di Pisa ed era diretto al lavoro.

Con non poche difficoltà è riuscito a raggiungere l’uscita di San Miniato. Una volta fuori dalla FiPiLi si è fermato e ha richiesto l’intervento dei carabinieri e dei soccorritori tramite il numero unico dell’emergenza-urgenza regionale 112. I carabinieri di San Miniato hanno effettuato un primo intervento soprattutto per dare supporto all’automobilista. Poi le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per cercare di risalire al camion che ha perso il pezzo di ferro sono passate alla polizia stradale di Firenze competente su quel tratto della FiPiLi.

L’automobilista, tramite la pagine facebook dei Dannati della FiPiLi e i vari gruppi WhatsApp della stessa organizzazione, lancia un appello – "Vi chiedo se esiste un ente da contattare per cercare di risalire al camion. O se qualcuno del gruppo ha visto qualcosa, mi faccia sapere" – per cercare di rintracciare il camionista che potrebbe anche non essersi accorto di aver perso il pezzo di ferro. Lo stesso appello lo lanciano i coordinatori del gruppo Facebook e WhatsApp dei Dannati della FiPiLi.