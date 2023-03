La Fiorentina a Empoli? I negozianti bocciano l’idea, “Si rischia il caos”

Lo stadio Castellani di Empoli

Empoli, 24 marzo 2023 – E se pure i commercianti dicono di no, la sensazione è che questa ipotesi non piaccia proprio alla città. Si parla, ancora una volta, della possibilità che la Fiorentina venga a giocare a Empoli per due stagioni nel momento in cui partiranno i lavori di rifacimento dello stadio Artemio Franchi. Una delle soluzioni per consentire ai viola di continuare a giocare davanti al proprio pubblico è quella di trasferire armi e bagagli al Castellani, dove la società di Rocco Commisso sarebbe ospite nelle stagioni 2024/25 e 2025/26. Un’idea sulla quale si era già espresso anche il sindaco Brenda Barnini, sottolineando le difficoltà logistiche legate alla viabilità e ai disagi che il quartiere di Serravalle dovrebbe sobbarcarsi ogni domenica. Dicevamo però dei commercianti. Nemmeno le principali associazioni di categoria presenti in città, Confesercenti e Confcommercio, sembrano vedere di buon occhio questa ipotesi. La paura è che il caos che si creerebbe con la presenza della Fiorentina al Castellani non sarebbe neanche lontanamente compensato da un aumento di introiti per le attività limitrofe allo stadio e del centro, che anzi vedrebbero aumentare i loro disagi. «Noi – dice il responsabile locale di Confesercenti, Gianluca...