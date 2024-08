Fioccano gli annunci immobiliari. Sono oltre mille le case in vendita. Caro affitti: arriva la prima frenata

I costi si stanno riposizionando nei parametri. C’è un primo cedimento del caro affitti che erano saliti alle stelle dopo che i cittadini si sono trovati costretti a rivolgersi alla locazione a fronte della difficoltà di accesso all’acquisto del mattone. Ora i tassi di interesse sui mutui sono in continua discesa. E i prezzi delle abitazioni salgono, ma non troppo. Fattori che, a vario titolo, stanno sostenendo il mercato immobiliare, contribuendo alla diminuzione degli affitti che anche a Fucecchio erano schizzati alle stelle. All’ultima rilevazione sono sono stati richiesti in media 8,87 euro al mese per metro quadro, con una diminuzione del 1,66% rispetto a un anno fa (9,02 euro mensili al metro quadro). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all’interno del comune di Fucecchio ha raggiunto il suo massimo nel maggio scorso con un valore di 9,98 euro al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato settembre 2022: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media 7,61 euro al mese per metro quadro.

Oggi per una casa di medie dimensioni - diciamo 80 metri quadrati - si chiedono dai 600 ai 700 euro a seconda della zona, ovviamente. Ma qualche mese fa questa forbice poteva essere diversa e raggiungere o superare anche gli 800 euro di canone di locazione. Per quanto riguarda il valore delle case il mercato sta tenendo abbastanza bene. A Fucecchio il costo medio di un appartamento è 1.477 al metro quadro, con un aumento del 4,01% rispetto a luglio 2023. Circa 100 euro in più del prezzo più basso degli ultimi anni, ovvero settembre 2022. La quotazione dei singoli appartamenti in tutta la cittadina a Fucecchio è più disomogenea della media: nel 60% dei casi è comunque compresa tra 800 euro e 1.870 euro al metro quadrato. La zona fa la differenza.

Dal punto di vista immobiliare le zone più importanti, in termini di numero di annunci pubblicati, sono le seguenti: Massarella, Ponte a Cappiano, Galleno, San Pierino, Querce. In assoluto la zona più presente negli annunci immobiliari è Massarella con oltre 68 annunci immobiliari complessivi tra affitto e vendita attualmente presenti. In totale – secondo i dati dell’Omi (l’Osservatorio Immobiliare) – sono presenti in città 1.188 annunci immobiliari, di cui 1.041 in vendita e 147 in affitto, con un indice complessivo di 52 annunci per mille abitanti.