"Finalisti del Concorso Letterario "Il Pane e le Rose" a Montelupo Fiorentino"

Svelati i 9 finalisti della seconda edizione del concorso letterario “Il pane e le rose”, promosso dal Mmab, la cui cerimonia di premiazione si terrà il 7 settembre alle 21 proprio al Mmab di Montelupo con conduttrice Anna Meacci (nella foto). Sono stati oltre 102 i partecipanti, provenienti da tutta Italia e non solo, dato che due candidature sono arrivate pure dalla Spagna e dalla Svizzera. Gli autori che hanno inviati i loro elaborati, 52 uomini e 50 donne, hanno un età compresa tra i 18 e i 79 anni. Coloro che riusciranno a raggiungere il podio riceveranno una somma in denaro dal valore complessivo di 1400 euro: 700 destinati al primo classificato, 400 al secondo, e infine 300 al terzo. Un premio speciale Mmab sarà poi assegnato a uno dei racconti in finale, mentre in parallelo si aprirà una sfida virtuale: il Social Incipit Contest. Gli incipit dei 9 testi prescelti saranno pubblicati integralmente sul blog della biblioteca. Nei giorni del 28, 29 e 30 agosto si sfideranno tramite sondaggi nelle storie Instagram del Mmab e i 3 preferiti del pubblico social si contenderanno il titolo finale nella giornata del 5 settembre. Il vincitore sarà a sua volta premiato durante la cerimonia finale del 7 settembre.

Anche quest’anno il filo conduttore del concorso era il lavoro, da indagare nella sua interezza. Questi i 9 finalisti, che riceveranno una targa in ceramica, annunciati dalla giuria, presieduta dalla scrittrice Simona Baldanzi: Fabio Banfo – “La Vacca di Neve”, Vilma Bertagna – “Abeba”, Vincenzo Cipriani – “Rosso come il fuoco”, Rosario Comizzoli – “Il funerale del Diavolo”, Maria Catena Mancuso – “Il colloquio”, Alessio Morelli – “Cronistoria del tempo libero”, Marco Pagli Marco – “Deserto”, Vladimir Palatrasio – “Giovedì” e Sandra Puccini – “L’ultima lezione”.