Figli con malattia rara: "Grazie per l’aiuto che riceviamo"

EMPOLESE VALDELSA

A entrambi i figli è stato diagnosticato il deficit di Gh, una condizione clinica causata dalla carenza patologica dell’ormone della crescita. Una malattia cronica che ha portato la famiglia - residente nell’Empolese Valdelsa - a entrare in un protocollo sperimentale i cui farmaci sono contingentati, così come la distribuzione. A ringraziare i professionisti che stanno dando supporto ai suoi ragazzi, è la mamma Silvia. "La mia famiglia è stata fortunata - scrive la donna in una lettera indirizzata ai medici e ai farmacisti incontrati nel percorso - Grazie all’interessamento della dottoressa Gioia Tafi, direttrice della Antica Farmacia Castellani di Empoli, del suo gruppo di lavoro, delle dottoresse Emanuela Braccini e Paola Becagli della farmacia territoriale dell’Asl, del nostro medico di famiglia Marina Agabiti e del professore Stefano Stagi del Meyer siamo riusciti a limitare i danni della carenza di questo nostro farmaco indispensabile". Per questa malattia rara è prevista un’iniezione quotidiana. "E’ sempre una corsa contro i tempi della richiesta e della distribuzione".