Fiano cambia 328mila euro per il restyling

Un’operazione da oltre 328mila euro complessivi, il cui progetto esecutivo è già stato approvato da qualche tempo, che si pone l’obiettivo di migliorare la circolazione e la sicurezza di pedoni ed automobilisti intervenendo in primis sui marciapiedi e sui tratti stradali disconnessi. E l’opera che riguarderà la frazione di Fiano, inserita nel Documento unico di programmazione a seguito della variazione portata nella scorsa seduta del consiglio comunale. Un intervento che va a prevedere in primis una serie di opere di riqualificazione inerenti la sistemazione dei marciapiedi e di alcune sedi stradali, l’adeguamento o il ripristino (dove necessario) degli elementi di raccolta e di scolo delle acque piovane, il ripristino della pavimentazione pedonale esistente e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

L’intenzione alla base del cantiere è anche quella di portare alla larghezza di un metro e mezzo quei tratti di marciapiede più stretti in modo da migliorare la sicurezza stradale, oltre a promuovere rifacimento di un tratto di fognatura delle acque meteoriche nella parte terminale di via delle Fonti e l’installazione di due nuove griglie in sostituzione di quelle attuali. Gli interventi in questione verranno effettuati soprattutto via Santa Maria Novella e via Firenze e c’è già il via libera da parte della Città Metropolitana, trattandosi di strade provinciali. E a questo punto, i lavori dovrebbero entrare nel vivo in via definitiva a partire dal prossimo anno.