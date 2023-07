Festival Bassi Tre grandi serate a tutta musica

Dal rock alla musica classica e operistica, se ti trovi a Montespertoli il passo è breve. Dopo i primi concerti di “MoMu 2023“ e “RockUnMonte“, infatti, sta per arrivare la 14esima edizione del Festival Amedeo Bassi, intitolato a uno dei più grandi artisti del suo tempo. "Quest’anno il festival ci regala una novità assoluta. Un’Opera Gigantesca, una produzione in sinergia tra l’Associazione Prima Materia e la Compagnia Teatro Popolare d’arte – esordisce il sindaco Alessio Mugnaini –. Poi avremo la Tosca e infine La Traviata realizzata dalla Nuova Filarmonica Amedeo Bassi. Il festival è un momento importante per valorizzare la nostra cultura musicale, le esperienze e il lavoro delle associazioni locali".

"Abbiamo deciso di sfidarci e produrre un’opera completamente originale – ammette Francesco Giorgi, direttore artistico della Compagnia Teatro Popolare d’arte –. Assisteremo per la prima volta ad un’opera scritta per ragazzi e interpretata da ragazzi. Una prima assoluta dedicata al Gigante Gentile di Roald Dahl e messa in scena da Prima Materia".

Facendo seguito alla prima edizione dello scorso anno, quando a riceverlo fu ’illustratore Roberto Innocenti, quest’anno il premio alla cultura Amedeo Bassi sarà conferito alla scrittrice Anna Maria Gasparri Rossotto. "Ha dimostrato un impegno eccezionale nel promuovere il nostro tenore – spiega l’assessore alla Cultura, Alessandra De Toffoli –. La sua passione e dedizione nel sostenere il patrimonio artistico locale e nel rendere accessibile la cultura a tutti la rende una figura di spicco del nostro Comune". La cerimonia si terrà sabato 22 luglio alle 21 in piazza Machiavelli. Oltre alle tre serate del festival ci saranno anche due proiezioni di docufilm legate alla figura del famoso tenore montespertolese: venerdì 28 luglio all’Arena Estiva nel giardino della scuola primaria Machiavelli “Voce d’acciaio, d’argento e d’oro“ della Rossotto e sabato 29 luglio al Centro Culturale Le Corti “Il tenore Amedeo Bassi” di Costantino Maiani. I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita dei circuiti Boxoffice Toscana.