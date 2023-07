Festival Bassi Tanti giovani per l’esordio

MONTESPERTOLI

Si apre questa sera a Montespertoli la 14esima edizione del Festival Amedeo Bassi. L’appuntamento è alle 21 in piazza Machiavelli con ’Un’opera gigantesca’, prodotta dall’associazione Prima Materia in collaborazione con la compagnia Teatro Popolare d’arte. Si tratta di un opera di teatro musicale per giovani liberamente ispirata al celebre romanzo per ragazzi “GGG“ di Roald Dahl. Il giovane compositore Patrizio Castiglia ha curato l’adattamento della sceneggiatura, il libretto e la musica, proiettando sul palcoscenico uno dei racconti più conosciuti dello scrittore britannico, per la prima volta in forma di teatro musicale. A Prima Materia hanno lavorato sulla preparazione delle musiche con 50 studenti di età compresa tra i 15 e i 25 anni, 4 giovani solisti e 6 solisti adulti. Oltre all’orchestra di Prima Materia, sono stati coinvolti anche 15 studenti di musica svizzeri delle orchestre “Il Mosaico” e “Vivaldissimo” di Wattwil, diretti da Hermann Ostendarp. Nel percorso sono inoltre stati inseriti anche 4 studenti con bisogni speciali, a testimonianza di come la musica possa essere un’importante veicolo di inclusività.

La preparazione dell’opera è stata seguita da 9 musicisti professionisti di Prima Materia che includono il compositore, l’arrangiatore, il direttore d’orchestra, il direttore del coro ed insegnanti di strumento e voce, tra cui Simone Faraoni e Ilaria Salvini. Mentre l’associazione “Mascarà - Teatro Popolare d’Arte” di Lastra a Signa ha messo a disposizione il regista Gianfranco Pedullà, lo scenografo Franco Venturi e il datore luci Gianni Pollini. I soliti che si esibiranno sul palco sono invece Fidia Poggiali, Agata Martignone, Henry Brown, Elena Biagini, Tama Hardy, Donata Copertini Amati, Furio Fuochi, Stefano Mimo Mignani, Claudio Gozzi, Luca Frediani, Pietro Majonini e Simone Faraoni. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Turistico di Montespertoli al numero di telefono 0571 6002255, oppure tramite email scrivendo a [email protected]