Festa dello sport in città. Una domenica di salute: "Soddisfatti, buona la prima"

Empoli si è trasformata ieri in una vera e propria palestra a cielo aperto con “Empoli fa Sport”, evento alla sua prima edizione che ha coinvolto 45 associazioni sportive del territorio. Per un’intera domenica centinaia di bambini, ragazzi e famiglie hanno animato cinque aree della città – centro storico, piazza Matteotti, piazza del Popolo, piazza della Vittoria-via Roma e Parco Mariambini – partecipando a dimostrazioni e provando numerose discipline, tutte in un solo giorno. L’iniziativa, promossa dal Comune con il supporto di Decathlon come main sponsor, ha permesso alle società di esibirsi e presentare le proprie attività.

Durante l’inaugurazione, il sindaco Alessio Mantellassi si è detto soddisfatto dell’iniziativa. "È bellissimo vedere le piazze di Empoli popolate dalle maglie delle società sportive – ha detto –. Lo sport qui non è solo una singola realtà, ma un grande puzzle formato da dirigenti, volontari e appassionati che ci mettono tempo, impegno e sacrificio. Facciamo un applauso a tutti loro. Oggi è una vetrina dello sport empolese e anche un momento educativo".

Il plauso anche dall’assessora allo Sport Laura Mannucci: "Vedervi qui è una grande emozione. Questa giornata dimostra quanta passione sportiva c’è a Empoli. Per una volta siamo fuori da campi e palestre, tutti insieme in centro. Viva Empoli e viva lo sport!". Il bilancio di fine giornata? È stata un’occasione in cui il centro storico si è colorato degli stemmi e delle divise delle società sportive durante la quale le realtà del territorio hanno potuto mettersi in mostra e gli ‘indecisi’ hanno potuto sperimentare le discipline in vista, magari, delle iscrizioni dei giovani per l’anno sportivo a settembre.