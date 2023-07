Festa del Vetro a Montelupo Fiorentino, un'occasione per salvaguardare l'arte vetraria

Un mestiere in via d’estinzione che merita di essere salvaguardato, raccontato e celebrato. Sarà la figura del mastro vetraio la protagonista della 26esima edizione della Festa del Vetro, manifestazione che torna da domani a domenica a Montelupo Fiorentino. All’ombra della Torre Frescobaldi - nella frazione de La Torre - tutte le sere dimostrazioni della lavorazione del vetro, intrattenimento con musica, ballo e divertimento per i più piccoli. L’appuntamento è in piazza Serafini con la cerimonia di apertura alle 19,30 domani. Gli artigiani sono pronti a riportare in piazza l’antico metodo della lavorazione del vetro. Obiettivo, non disperdere il patrimonio locale, facendo rivivere un pezzo importante della storia e della tradizione montelupina. Ogni sera dalle 20 apertura del ristorante con menù tipico toscano ed esibizione live dei vetrai. Inoltre, da giovedì alle 21.30 con ritrovo davanti al circolo La Torre, partirà la visita guidata al Museo del Fiasco. Non mancheranno bancarelle dove acquistare prodotti artigianali. Il ricavato delle serate - organizzate dalla Pubblica Assistenza montelupina col patrocinio del Comune - sarà investito nell’acquisto di materiale di protezione civile o sanitario da mettere a disposizione della cittadinanza. Ad arricchire l’edizione 2023, una fresca novità. In occasione della Festa infatti si avrà modo di frequentare il rinnovato Circolo La Torre, inaugurato di recente dalla Pubblica Assistenza dopo tre anni di chiusura. E’qui che 33 anni fa è nata l’associazione. "Dopo un’importante ristrutturazione - conferma il presidente Dino Cei - il Circolo torna a nuova vita. La Festa sarà l’occasione per presentarlo alla cittadinanza e rilanciarne le attività". Con un restyling ispirato ai colori del vetro verde, il Circolo è oggi impreziosito da bottiglie e pezzi donati da alcune vetrerie locali. Ma la Festa è solo una delle azioni che vedrà la Pubblica Assistenza impegnata nella promozione dell’arte vetraria. Presto prenderanno forma progetti dedicati alla formazione. La festa vedrà impegnati in media 30 volontari ogni sera.

Y.C.