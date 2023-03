Ferito alla gamba da uno ’sportello volante’

EMPOLI

È finito al pronto soccorso con una ferita alla gamba, ma per fortuna senza conseguenze peggiori. Brutta disavventura per un 79enne, che ieri poco dopo le 11 è stato colpito all’arto inferiore dallo sportello di una bacheca degli avvisi funebri. Nella mattinata di ieri forti raffiche di vento si sono abbattute anche in città, tanto da far volare per strada diversi contenitori della raccolta differenziata, spalancare finestre e scoperchiare coperture. L’uomo si trovava in via dei Cappuccini, quando la forza del vento ha divelto lo sportellino che ha centrato la gamba dell’anziano procurandogli una ferita. L’uomo si è accasciato a terra dolorante. Subito è scattata la richiesta di intervento del 118. Un’ambulanza della Misericordia di Empoli si è precipitata sul posto. Il 79enne è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso del San Giuseppe per le cure del caso. Per fortuna si è trattato di un incidente senza gravi conseguenze, ma sicuramente con bello spavento per lo sfortunato signore.

i.p.