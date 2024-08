Un anno senza Klodiana, vittima di femminicidio. Raccolta fondi per i figli

Castelfiorentino (Firenze), 26 agosto 2024 – È passato quasi un anno dall’uccisione di Klodiana Vefa, per un triste ricordo ancora vivo a Castelfiorentino così come in tutto l’Empoese Valdelsa. E in attesa di iniziative per ricordarne la figura e sensibilizzare sulla violenza di genere (stigmatizzando i femminicidi) è in dirittura d’arrivo la raccolta fondi lanciata dal Comune lo scorso ottobre, a favore dei due figli della trentasettenne di origini albanesi. Sono gli ultimi sviluppi di una vicenda che lo scorso 28 settembre sconvolse la comunità castellana, nella quale Klodiana era ben inserita da ormai diversi anni. La donna, madre di due minori all’epoca dei fatti di 17 e 14 anni, venne trovata morta dopo l’incontro con l’ex marito Alfred. Proprio quest’ultimo sin dall’inizio il principale indiziato di un femminicidio consumato con tre colpi di pistola: le amiche di Klodiana, nei giorni immediatamente successivi al dramma, parlarono di rapporti difficili e di un uomo che non si era ancora rassegnato alla separazione.

Nessuno dei due protagonisti può tuttavia fornire più ulteriori dettagli sui fatti, in quanto anche il quarantaquattrenne muratore accusato dell’omicidio dell’ex-coniuge venne successivamente ritrovato privo di vita: stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, si sarebbe suicidato utilizzando la stessa arma da fuoco con la quale avrebbe ucciso Klodiana.

Dopo quanto avvenuto la precedente amministrazione aveva messo a disposizione il proprio conto corrente per la raccolta spontanea di donazioni a favore dei due figli, subordinando la fruibilità delle stesse alla nomina di un tutore legale, secondo le specifiche norme di legge. Una “chiamata” alla quale i castellani hanno risposto “presente”: stando a quanto si apprende da una determina dello scorso mercoledì, fra l’ottobre del 2023 e questi mesi del 2024 sono stati raccolti complessivamente raccolti poco più di 8mila euro. Per una cifra che, dopo l’impegno di spesa determinato dal Comune, a breve dovrebbe essere consegnata alla famiglia di Klodiana, magari a margine di una piccola iniziativa a lei dedicata. Per suturare una ferita ancora aperta nel cuore di tutti, mostrare vicinanza in maniera concreta ai figli di Klodiana e tenere l’attenzione sempre alta su un tema caro ad ogni amministrazione comunale, per far sì che tragedie come queste non si ripetano mai più.

G.F.